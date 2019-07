Antes de morir, Hugo se había referido a la relación entre sus hijos: "No es buena. Ella dice muchas cosas que no son verdades. Algunas veces miente para estar en televisión… A mí eso me duele. No se comporta como fue criada. ¿Si Silvia está loca? Yo estudié otra cosa, no medicina. Tendría que verla algún especialista, pero no se deja. Yo me pongo triste, no puedo dormir. Me ponen triste estas cosas que pasan entre los hijos. Y que todo el mundo se entere no le sirve a nadie".