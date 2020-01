—No paro. Es la verdad. Me hace tan feliz todo lo que tengo y lo que hago que no lo siento como un estrés. Por algo no duermo a la noche. No puedo descansar. En este momento de mi vida mi cabeza está ocupándose de los proyectos. No estoy pudiendo apagar la cabeza. Tengo meses de mucha actividad de laburo y no paro para tranquilizarme. Todo el tiempo estoy haciendo cosas. Es tiempo de crecimiento y de no dormir. Es momento de trabajo y diversión. Después de la función me voy a comer, tal vez a bailar. Me gusta y la paso bien. Por eso siento que para descansar ya voy a tener algún momento más adelante. De hecho en marzo, cuando termine la temporada, viajaré durante poco más de un mes a Australia con unos amigos. Alquilamos un motorhome y vamos a surfear por la costa.