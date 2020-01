Con respecto al filme, destacó que “reúne un montón de cosas” a nivel personal y profesional. “Es la primera que filmé y la última de mi viejo. Hay un legado que me deja y que finalmente se estrena cuando él ya no está. Llegó a verla, pero no en una pantalla grande. Hay una melancolía pero también respeto y admiración”, se conmovió el actor que está instalado en Mar del Plata desde diciembre cuando comenzó con la obra teatral que comparte con Mica Vázquez, Nora Cárpena y Arnaldo André, quienes también lo acompañaron en el estreno.