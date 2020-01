—Muchas veces me pasa que pienso que van a estallar de risa con algo y por ahí no resulta tan fuerte. Y algo a lo que tenía menos confianza termina siendo una cosa increíble. Cuando estás con amigos armando el guión, la cuarta o quinta vez, ya no te causa gracia de tanto que lo escuchaste, pero al que lo escucha la primera vez sí se ríe. Todo eso se va modificando cuando uno se encuentra con el público, insisto. De todas maneras, no me pasó nunca de encontrarme con algo que no pegó. Pero sí de encontrar distintas trascendencias en cosas que yo no veía así. Y vas improvisando cuando un tema pegó más fuerte de lo que esperabas. Es función a función.