Según contó a Teleshow , tanto Fede como Julieta aceptaron la propuesta de su hermano mayor sin dudar. “Fue absolutamente natural y no hubo que forzar nada”, describió y detalló que hace aproximadamente 10 años que Santiago Bal no estaba con sus tres hijos juntos. “Me puedo equivocar, pero creo que la última vez fue cuando trabajamos juntos en una obra Carmen (Barbieri, ex pareja de Santiago), Julieta, el viejo y yo. Fede era chiquito...”, recordó el productor teatral que hoy tiene 56 años.