“Con el tiempo, me di cuenta que me quería y me seguirá queriendo como a un hijo. Fue muy generoso conmigo. Le tenía un gran respeto, me costaba separar al cantante que hacía shows para 10 mil personas y por las tardes tomaba mate en bermudas conmigo. Su pérdida fue muy dura. Yo estuve hasta el final con él. Lo extraño mucho...”, continuó.