—Cuando tengo un mal día el teatro es mi salvación, mi recreo a la angustia. El teatro me saca de cualquier lugar triste en el que pueda estar. El escenario es sanador. Yo he visto gente que casi no podía caminar como a Juan Carlos Mesa. Una vez que hicimos temporada y al abrir el telón poco más y saltaba, era increíble. Lo mismo he visto con Gogo Andreu o Marito Sánchez, con quien tuve el placer de compartir temporadas. ¡Es maravilloso el escenario para eso!