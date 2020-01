“Tenía vergüenza de ser yo misma. Hoy, pasado el tiempo y habiendo logrado verme como la mujer que siempre me sentí, no me autopercibo como trans ni como una cosa diferente, sino como una mujer que ha luchado un poco más que otra para ser reconocida por el resto como tal. Nunca me he victimizado porque entiendo que cada uno de nosotros tiene sus propias cruces y está en nosotros la posibilidad de convertirla en una escalera hacia la felicidad que tanto anhelamos. Por eso ya no siento vergüenza sino orgullo y muchas ganas de, con mi propia historia, tentar a todos a vivir en libertad y a amarnos como somos, sin importarnos nunca el qué dirán, que muchas veces viene de aquellos que no se atreven a ser”.