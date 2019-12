Barby recalcó que ella sigue teniendo relación con sus amistades de la Villa 21, donde vivía con sus padres cuando era chica, y contó sobre la complicada relación que tuvo con su papá: “Yo vuelvo siempre a mi barrio y me tomo una cerveza con mis amigos, la verdad que no me da vergüenza de dónde vengo, me siento bien en cada pasillo del barrio. Dios quiso que me toque esta vida. Yo me acuerdo de no tener para comer y de que mi mamá me lleve a la noche a un comedor, y yo comía con todos mis amigos, feliz. Mi mamá se la rebuscó trabajando dignamente. Mi papá también, dentro de lo que pudo. Él me puso una 45 en la cabeza y me pegaba. De grande entendí que él tenía una enfermedad que era el alcohol. Estuve años sin hablar con él, pero es mi papá, ya lo perdoné", recordó, y agregó: "Siempre estuve en momentos extremos y alguien de arriba me decía por donde tenía que ir”.