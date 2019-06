Ante la pregunta de Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, sobre si en algún momento tuvo una relación pacífica con su progenitor, la modelo respondió: "Nada, es como que no registra nada. Es más, yo me acuerdo que a los 16 años me hice señorita y moría de ganas por ir y contárselo. Era como 'che papá, estoy creciendo, te quiero contar un montón de cosas', y no podía, porque no captaba, no entendía. O le decía 'che, papá, tuve mi primer novio', y nada. También era como muy machista en ese sentido y me golpeaba".