Si bien faltan varios años para que termine el secundario, ya tiene en claro que quiere seguir tomando cursos de baile y actuación. “Es lo que me hace feliz. Además, no me imagino sentado en una silla estudiando una carrera. Me veo siendo yo”, resume quien destaca inglés como su materia preferida. Y quien fue seleccionado como el bailarín más joven en el staff del show que brindó el cantante de trap Ecko en el teatro Gran Rex.