Costa, que se operó el pasado 17 de agosto, aseguró que cuando se miraba al espejo, se veía "como antes". "Como si no hubiera bajado nunca de peso. ¡Y es rarísimo!", se sinceró quien se realizó tres procedimientos en una operación que duró siete horas: "Me puse prótesis mamarias y me hice una abdominoplastía y una pubiplastía".