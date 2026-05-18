Honduras

Más de 733 muertos por accidentes viales en Honduras: autoridades endurecen controles contra motociclistas

Ante el aumento de la siniestralidad vial, el Gobierno anunció el endurecimiento de operativos, sanciones y controles a nivel nacional

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Más de 2.300 motocicletas fueron decomisadas recientemente por infracciones relacionadas con la falta de documentación y licencias.(Honduras). EFE/ Germán Reyes
Más de 2.300 motocicletas fueron decomisadas recientemente por infracciones relacionadas con la falta de documentación y licencias.(Honduras). EFE/ Germán Reyes

Las cifras de muertes por accidentes de tránsito continúan creciendo en Honduras y reflejan una crisis que cada día deja más familias marcadas por la tragedia.

En apenas 137 días de 2026, el país ya supera los 733 fallecidos en siniestros viales, mientras miles de personas han resultado heridas en percances donde las motocicletas figuran como el principal factor de riesgo.

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Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), casi la mitad de las víctimas mortales registradas este año son conductores o pasajeros de motocicletas.

Las autoridades reconocen que la problemática ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de salud pública y seguridad vial del país.

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Ante este escenario, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, junto al director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, y el titular de la DNVT, Lenin Andino, anunciaron el fortalecimiento inmediato de operativos y sanciones a nivel nacional para reducir la alta incidencia de accidentes de tránsito relacionados con motociclistas.

Velásquez sostuvo: “El principal problema que hay en Honduras son los accidentes de motocicleta, de los cuales cada cinco muertos, más del 60 por ciento son usuarios de motocicletas, ya sean conductores o pasajeros”.

Las autoridades informaron que durante las últimas semanas ya se han intensificado los operativos policiales orientados a reducir la conducción irresponsable, principalmente entre motociclistas que circulan sin documentación, sin licencia o irrespetando las normas básicas de tránsito.

Control vial

Como parte de las nuevas disposiciones, se fortalecerán las operaciones de regulación vial, controles de velocidad, pruebas de alcoholemia, patrullajes preventivos y campañas de educación vial en distintas ciudades del país.

También se aplicarán sanciones más estrictas a quienes incumplan la normativa de tránsito.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, advirtió que la siniestralidad vial ya representa una emergencia que impacta directamente los sistemas de salud y seguridad pública en Honduras.

“La protección de la vida no solamente es un tema de buscar un aspecto de sanciones o sistemas de control; también buscamos promover cambios culturales en nuestra sociedad orientados al respeto a las normas de tránsito”, expresó Oseguera.

Las autoridades revelaron además que el pasado fin de semana fueron decomisadas más de 2.300 motocicletas a nivel nacional por distintas infracciones, principalmente relacionadas con la falta de documentación y licencias de conducir.

Por su parte, Lenin Morell, director de Vialidad y Transporte, aseguró que Honduras todavía no cuenta con una estrategia realmente efectiva para frenar la incidencia vial y detalló que el 60 por ciento de los accidentes involucra a conductores que no poseen licencia.

Infografía mostrando accidentes de tránsito, policías, ambulancia, heridos, motocicletas y una familia afligida, con datos sobre 733 muertes en Honduras.
Honduras registra una alarmante cifra de más de 733 fallecidos por accidentes viales en solo 137 días de 2026, evidenciando una grave crisis de seguridad vial con miles de heridos y las motocicletas como factor clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto económico

La problemática también comienza a reflejarse con fuerza en los hospitales públicos del país. El Hospital Escuela reporta una saturación constante debido al aumento de pacientes lesionados por accidentes de motocicleta.

En el área pediátrica, la situación también genera preocupación. La doctora Scheybi Miralda, jefa de Emergencia de Pediatría del Hospital Escuela y vicepresidenta de la Asociación Pediátrica de Honduras, advirtió que el 75 por ciento de los traumas infantiles atendidos actualmente están relacionados con accidentes en motocicleta.

El impacto no solo es humano, sino también económico. Especialistas detallan que atender a un paciente afectado por un accidente de motocicleta puede costar alrededor de 150 mil lempiras (unos 5,637 dólares) debido a los múltiples procedimientos médicos requeridos por politraumatismos, cirugías, hospitalización y rehabilitación.

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