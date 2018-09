Primero fue el turno de Lourdes Sánchez, que desplegó todo su talento al ritmo de la famosa canción Take on me, de A-ha. El talentoso cantautor Maxi Trusso se le unió e interpreto los temas Safety Dance de Men Without Hats, Personal Jesus de Depeche Mode y Don't you de Simple Minds, acompañado por un cuerpo de bailarines.