Se confirmó la causa de muerte de Ángel López: bronquiolitis y bronconeumonía

Ángel López

Finalmente, el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó que Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia bajo la tutela de su madre y su padrastro, determinó que la causa del fallecimiento fue “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”. Entre paréntesis, anotaron “bronquiolitis y bronconeumonía” y agregaron “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el mecanismo de muerte fue una “hipoperfusión tisular grave multifactorial”. “Anoxia anóxica” (una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno), precisaron los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo, tras una junta médica realizada el 15 de mayo pasado.

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Las fuentes aclararon que las lesiones cerebrales —más de 20— halladas se corresponden con el proceso de las patologías señaladas. No a golpes ni al síndrome del sacudón, tal como se sospechaba.

Al mismo tiempo, indicaron que la fiscalía no cambiará la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, aunque sí la madre puede quedar en calidad de autora y su pareja, como cómplice. Por el momento, ambos cumplen prisión preventiva por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Esa figura podría variar al abandono de persona que prevé, como máximo, 15 años de cárcel. Siempre, en un contexto de supuesto maltrato infantil y vulnerabilidad.

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El análisis médico del caso Ángel López detalló graves daños en órganos vitales, destacando infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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