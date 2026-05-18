Crimen y Justicia

Se confirmó la causa de muerte de Ángel López: bronquiolitis y bronconeumonía

A esa conclusión llegó el equipo del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut tras analizar la autopsia y los estudios complementarios en conjunto

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nene muerto en comodoro rivadavia
Ángel López

Finalmente, el Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó que Ángel López, el nene que murió en Comodoro Rivadavia bajo la tutela de su madre y su padrastro, determinó que la causa del fallecimiento fue “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar”. Entre paréntesis, anotaron “bronquiolitis y bronconeumonía” y agregaron “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos”.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el mecanismo de muerte fue una “hipoperfusión tisular grave multifactorial”. “Anoxia anóxica” (una condición médica grave que ocurre cuando el cuerpo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno), precisaron los forenses Luis Mareman, María Fernanda Dalli y Eliana Vanesa Bevolo, tras una junta médica realizada el 15 de mayo pasado.

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Las fuentes aclararon que las lesiones cerebrales —más de 20— halladas se corresponden con el proceso de las patologías señaladas. No a golpes ni al síndrome del sacudón, tal como se sospechaba.

Al mismo tiempo, indicaron que la fiscalía no cambiará la imputación contra Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, aunque sí la madre puede quedar en calidad de autora y su pareja, como cómplice. Por el momento, ambos cumplen prisión preventiva por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Esa figura podría variar al abandono de persona que prevé, como máximo, 15 años de cárcel. Siempre, en un contexto de supuesto maltrato infantil y vulnerabilidad.

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Ilustración médica de un cuerpo humano transparente con órganos internos resaltados, detallando lesiones en pulmones, laringe, cerebro, riñones, cráneo y estómago.
El análisis médico del caso Ángel López detalló graves daños en órganos vitales, destacando infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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