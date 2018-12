Entones, el prestigioso director vio a un grupo de jóvenes que iban a tomar algo a un bar. Uno de ellos se le acercó. Se conocían, claro; habían estado dos meses ensayando con intensidad. "Yo fui el que gritó ¡Argentina!", reconoció este joven bailarín de tango. "Espero no haber estado mal…", agregó, casi disculpándose con Pashkus. Y no, por supuesto que no había estado mal.