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Revelaron la charla en la que Sabella dejó afuera del Mundial 2014 a Otamendi, Banega y José Sosa: “Nadie miró a nadie”

Claudio Gugnali, ex ayudante de campo de Pachorra, describió el ambiente y las emociones del momento en el que el técnico anunció los últimos desafectados antes de la competencia en la que Argentina fue finalista

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El ex ayudante de campo contó cómo se gestionó la despedida de tres futbolistas en el anuncio de la lista definitiva rumbo a la final en Brasil 2014

La decisión de Alejandro Sabella de dejar fuera a tres jugadores de la selección argentina antes del Mundial de Brasil 2014, en el que la Albiceleste llegó a la final, fue uno de los episodios más delicados del ciclo. Claudio Gugnali, ex ayudante de campo, recordó la escena en la que el cuerpo técnico debió comunicar ante el grupo quiénes no viajarían a disputar la competencia.

Durante una entrevista en el stream Rambla, Gugnali relató: “Fue durísimo. Yo siempre digo, el peor momento que me tocó en la selección fue esa tarde-noche que terminamos de entrenar, y Ale decidió quiénes eran los tres que no viajaban”. De los 26 reunidos en el predio de Ezeiza, Éver Banega, Nicolás Otamendi y José Sosa fueron quienes no integraron la lista de 23 futbolistas rumbo a Brasil.

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Claudio Gugnali relató la tensa jornada en la que Banega, Otamendi y Sosa quedaron fuera de la lista mundialista de 2014 (Credit: Photo by Ben Queenborough/BPI/Shutterstock)
Claudio Gugnali relató la tensa jornada en la que Banega, Otamendi y Sosa quedaron fuera de la lista mundialista de 2014 (Credit: Photo by Ben Queenborough/BPI/Shutterstock)

Sobre la exclusión de Banega, Gugnali confesó: “De Éver todos decían: ‘No, no lo va a dejar afuera porque es muy cercano a Messi’. Y otra, Otamendi era representado por el representante de Sabella, qué más pureza que esa”.

El ex ayudante de campo en el Mundial 2014 explicó el vínculo con José Sosa: “El otro era José, era un producto todo nuestro. Nosotros lo queríamos desde pibito. Lo seguimos, pero las decisiones había que tomarlas y consideramos que era lo más justo. Ale los juntó a todos en el gimnasio, estaban ellos y nosotros, nadie más. Ale dijo: 'Bueno, este es uno de los momentos más difíciles para el entrenador, y son decisiones que tengo que tomar. Y además le cuento que yo en el Mundial del 86 fui desafectado el último día, así que sé lo que siente el jugador, la ilusión, todo lo que pierde, pero son decisiones que tengo que tomar y los tres que no van a viajar son este, este y este’. Se hizo un silencio”.

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La gran sorpresa fue la baja de Banega, en una lista que había pasado rápidamente de 30 a 26 futbolistas tras eliminar a Gabriel Mercado, Lisandro López, Fabián Rinaudo y Franco Di Santo. Otamendi quedó fuera en la competencia interna con Martín Demichelis, mientras que Sosa luchaba por un lugar con Ricky Álvarez.

Julian Camino, Alejandro Sabella y Claudio Gugnali fueron las piezas clave de aquel cuerpo técnico de la selección argentina (Foto NA)
Julian Camino, Alejandro Sabella y Claudio Gugnali fueron las piezas clave de aquel cuerpo técnico de la selección argentina (Foto NA)

Gugnali describió el ambiente tras el anuncio de Sabella: “Como que nosotros estábamos en la punta de la montaña y ellos allá abajo. Por eso, es lo que a mí me llamó la atención, la distancia que se produjo en ese momento, porque fue todo un silencio, todo así sentadito en el piso. Nadie miró a nadie, quedaron ahí. Y Ale dijo: ‘Bueno los tres desafectados, yo me voy a mi habitación, si quieren venir a hablar conmigo en forma particular, estoy a disposición’. Los tres, en distintos momentos, fueron: ‘Ale, te agradezco, le deseo toda la suerte del mundo, gracias por todo lo vivido y toda la suerte del mundo’”.

Gugnali, quien jugó en clubes como Estudiantes de La Plata, Temperley, Colón de Santa Fe, San Lorenzo y Chiasso, y fue entrenador en Defensores de Cambaceres, La Plata FC y Unión de Santa Fe, recordó que el proceso de Sabella al frente de la selección culminó con el subcampeonato en Brasil, pero aquel día de la reducción de la lista permanece como uno de los momentos más difíciles para quienes formaron parte del plantel.

Según Gugnali, ninguna preferencia personal influyó en el recorte para oficializar a los 23 futbolistas (AP)
Según Gugnali, ninguna preferencia personal influyó en el recorte para oficializar a los 23 futbolistas (AP)

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