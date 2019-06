"Además, hice varias campañas fotográficas, aunque no me siento modelo", aclara quien acepta esas oportunidades cuando se presentan pero no quiere que ese sea su principal trabajo. "Me gusta que me llamen de alguna marca, pero no me quiero dedicar a eso. Sobre todo porque no me siento tan cómoda frente a una cámara fotográfica como en una de cine", agrega la joven que ya se anotó en distintos seminarios, clases de actuación y de canto para tomas durante su estadía en Madrid.