Sociedad

Tragedia en Berisso: un autoelevador volcó en un corralón de materiales, aplastó a un operario y lo mató

El hecho ocurrió en calle 67 entre 129 y 130, cuando el vehículo perdió el control y se fue sobre el trabajador. Intentaron auxiliarlo antes de que llegaran los servicios de emergencia, pero el SAME constató la muerte en el lugar

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Un operario perdió la vida en Berisso tras quedar aplastado por el autoelevador que manejaba dentro de un corralón de materiales
Un operario perdió la vida en Berisso tras quedar aplastado por el autoelevador que manejaba dentro de un corralón de materiales

Un operario murió este lunes al mediodía en la localidad de Berisso tras ser aplastado por un autoelevador con el que realizaba maniobras dentro de un corralón de materiales ubicado en calle 67 entre 129 y 130. La víctima fue identificada como Amadeo Campos Córdoba.

El hecho ocurrió cuando el montacargas que operaba Campos Córdoba volcó y lo aplastó. Según informaron fuentes del caso a Infobae, el vehículo perdió el control y cayó sobre el trabajador.

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Ante la situación, compañeros presentes en el lugar acudieron de forma desesperada e intentaron prestarle ayuda: con otra máquina lograron dar vuelta el zampi para llegar hasta él.

En forma paralela, alertaron a los servicios de emergencia. Al lugar se trasladaron efectivos de la Comisaría 4ª, personal del SAME, Bomberos Voluntarios de Berisso y Defensa Civil, con su titular Roberto Scafatti. El médico Juan Ortiz, a cargo de la Base 1 del SAME, constató el óbito en el sitio.

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Peritos oficiales realizaron tareas en el sitio para establecer las circunstancias del accidente laboral
Peritos oficiales realizaron tareas en el sitio para establecer las circunstancias del accidente laboral

La causa fue caratulada como “Averiguación Causales de Muerte” por la UFI N° 15, que solicitó la apertura de las actuaciones prevencionales y el secuestro del montacargas.

Personal policial de la Seccional de Responsabilidad Comunitaria I - Estación de Policía Descentralizada Berisso fue el primero en llegar al lugar tras la denuncia ingresada al 911.

Peritos oficiales realizaron tareas en el sitio a fin de establecer las circunstancias del episodio, según confirmaron fuentes de la fuerza.

Se bajó por un desperfecto en su camioneta en plena autopista, lo atropellaron y murió: se entregó el otro conductor y quedó detenido

Este video presenta un reportaje noticioso en vivo sobre un incidente vial. Las imágenes muestran la cobertura de un atropello fatal en la Autopista Perito Moreno, específicamente en el Peaje de Parque Avellaneda, mano a Provincia. Se observan vehículos de emergencia como patrulleros, ambulancias y personal de seguridad. Una carpa roja está instalada en la calzada, y se aprecian trabajadores con chalecos reflectantes y elementos dispersos en el suelo. Los gráficos en pantalla indican "Atropello, Muerte y Fuga" y que una camioneta atropelló a dos personas. El reporte se origina desde un estudio de noticias y el lugar del hecho.

Un hombre de 41 años murió y un joven de 19 años resultó gravemente herido tras ser embestidos en plena autopista Perito Moreno durante la mañana de este último sábado. Esta tarde, el sospechoso se entregó a la Policía junto a su abogado, y actualmente se encuentra detenido.

El hecho ocurrió en el peaje Parque Avellaneda y todo se habría desencadenado cuando las víctimas, padre e hijo, bajaron de la camioneta en la que viajaban por un supuesto desperfecto mecánico. En ese momento, fueron atropellados por un conductor de 33 años, que luego se fugó de la escena.

Las víctimas eran oriundas de la localidad bonaerense de Bavio y se dirigían en familia, a bordo de dos camionetas, a un encuentro ecuestre en Campo de Mayo. Viajaban a bordo de una Toyota Hilux blanca y con un tráiler enganchado en la parte de atrás, donde trasladaban un total de cuatro caballos y un equipo de cencerros.

A las 7.40, Policía de la Ciudad intervino en el accidente fatal y confirmó que la víctima había detenido su vehículo sobre la banquina para realizar un cambio de neumáticos. Sin embargo, una Ford Ecosport blanca los embistió y luego se dio a la fuga hacia la avenida General Paz en dirección a provincia.

Desde Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) aseguraron que la camioneta que acompañaba a la Hilux contaba con las luces balizas encendidas. Y que el vehículo que ocasionó la tragedia bajó en la rampa de Alberdi.

Al arribar la ambulancia, los servicios de emergencia constataron que el hombre mayor se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos de reanimación, no se obtuvo respuesta y se confirmó su muerte en el lugar. “Lamentablemente, cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en comunicación con TN.

El segundo afectado, un joven de 19 años, fue trasladado de inmediato al Hospital Piñero con un diagnóstico de politraumatismo. En este sentido, Crescenti afirmó: “De acuerdo a las lesiones que tiene, estaría fuera de peligro, pero la peor parte se la llevó el otro señor”.

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