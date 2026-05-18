El Salvador

Sequía y calor extremo: Ganaderos pierden 50 reses en El Salvador en dos meses

La combinación de temperaturas elevadas y escasez de lluvias ha incrementado las enfermedades letales entre el ganado bovino, generando pérdidas para miles de familias y afectando la disponibilidad de recursos en el sector ganadero

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Ilustración de pradera seca y agrietada con vacas delgadas bajo sol y termómetro en rojo, junto a charcos secos y pasto marchito. Se ve el logo de Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena.
La sequía y el calor extremo provocan la muerte de al menos cincuenta cabezas de ganado bovino en Usulután, superando cifras del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ganadería de Usulután atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes. Entre marzo y abril, al menos 50 cabezas de ganado bovino murieron por enfermedades asociadas a la sequía y al calor extremo, según alertó Mateo Rendón, Coordinador Nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena en diálogo con Infobae El Salvador.

Esta cifra, que supera a la del año anterior, expone el impacto inmediato del encarecimiento de insumos, la escasez de pasto y las dificultades sanitarias que enfrenta el sector.

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Rendón indicó que los productores lidian con el aumento de enfermedades letales, mientras el alza de precios y la falta de lluvias agravan el panorama para miles de familias dedicadas a la ganadería.

Las condiciones climáticas adversas han generado un alto nivel de estrés en el ganado, facilitando la aparición de enfermedades como el ántrax y la pierna negra. Estas patologías, según Rendón, atacan con mayor fuerza en la temporada seca y suelen provocar muertes súbitas entre los animales afectados.

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El Coordinador explicó que, aunque muchos productores cumplen con las medidas de prevención, aún se registran pérdidas por descuido o falta de recursos. Insistió en que la desparasitación, la administración de vitaminas y la vacunación —especialmente contra el ántrax y la pierna negra— son indispensables. “La vacuna debe aplicarse cada seis meses”, puntualizó.

Ilustración de vacas de colores sobre un campo seco y agrietado, bajo un sol amarillo. Figuras abstractas negras y rojas que simulan bacterias rodean a los animales.
Las enfermedades letales como ántrax y pierna negra afectan con mayor frecuencia al ganado durante la temporada seca en Usulután. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rendón detalló que los animales que no reciben este esquema profiláctico están mucho más expuestos, sobre todo en periodos de calor intenso y escasez de agua. La falta de inmunización, sumada a las condiciones climáticas, ha sido determinante en las muertes recientes.

El funcionario enfatizó que la prevención es fundamental para evitar brotes y sostuvo que la mayoría de los ganaderos conoce la importancia de mantener el plan sanitario, aunque reconoció que algunos no lo implementan por falta de recursos o dejadez.

Incremento del 20% en los costos: causas y ejemplos concretos

Al impacto sanitario se suma el encarecimiento de la actividad ganadera. Rendón advirtió que los costos operativos han subido al menos un 20% en los últimos meses. “Si antes invertían cien dólares, ahora deben invertir ciento veinte”, ilustró.

Este aumento afecta insumos, alimentos, medicinas veterinarias, transporte y fertilizantes. El Coordinador de la Mesa Agropecuaria vinculó la subida de precios a la crisis internacional, sobre todo por el conflicto en Medio Oriente, y a la necesidad de suplementar la alimentación ante la escasez de pasto.

La falta de lluvias y las altas temperaturas han obligado a los ganaderos a buscar fuentes alternativas de alimento y a gastar más en agua y suplementos, lo que incrementa la carga financiera para el sector.

Producción, alimentación y estrategias ante la escasez

La sequía ha reducido de forma significativa la disponibilidad de pasto, por lo que los productores dependen cada vez más de alimentos concentrados, forraje suplementario y silos. Rendón explicó que cada ganadero adapta su estrategia según el acceso a zonas de riego y la capacidad de almacenamiento.

Ilustración de un campo rural dividido: izquierda, vacas en tierra seca y agrietada; derecha, un ganadero alimenta a las vacas con forraje, silo y heno.
Los ganaderos utilizan marquetas de sales minerales en los corrales como estrategias nutricionales alternativas frente a la sequía persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante esta época, se incrementa el uso de sales minerales como sustituto del suero empleado en otros países. Los ganaderos colocan marquetas de sales en los corrales, permitiendo que el ganado las lama y compense parte de las carencias nutricionales provocadas por la sequía.

El Coordinador subrayó que, si bien la mayoría de productores cuenta con algún plan de contingencia, la escasez de insumos y la subida de precios representan el principal desafío. Enfatizó que la situación todavía no constituye una crisis generalizada, pero sí un problema persistente para la rentabilidad y el bienestar animal.

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