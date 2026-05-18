República Dominicana

EDESUR implementa un plan estratégico para ampliar y modernizar la red eléctrica en comunidades del suroeste dominicano

La empresa avanza en obras clave como la subestación Cruce de Cabral mejoras en redes de distribución, respondiendo a la creciente demanda y a las necesidades de sectores históricamente afectados por deficiencias energéticas

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La nueva subestación Cruce de Cabral transformará la infraestructura eléctrica en el suroeste de República Dominicana con una inversión de 237.7 millones de pesos. (Foto cortesía redes sociales)
La nueva subestación Cruce de Cabral transformará la infraestructura eléctrica en el suroeste de República Dominicana con una inversión de 237.7 millones de pesos. (Foto cortesía redes sociales)

La región suroeste de la República Dominicana experimentará una transformación significativa en su infraestructura eléctrica con la construcción de la nueva subestación Cruce de Cabral.

El proyecto, impulsado por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), busca fortalecer el suministro eléctrico para más de 50,800 usuarios, mejorando la calidad y continuidad del servicio en Barahona, pero también a sus alrededores.

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La inversión destinada a esta obra asciende a 237.7 millones de pesos dominicanos, equivalentes a aproximadamente $3.63 millones. Esta iniciativa permitirá reducir las pérdidas técnicas en la distribución eléctrica y estimulará nuevas inversiones productivas en la zona, generando un impacto positivo en el desarrollo local.

La subestación Cruce de Cabral contará con una potencia instalada de 30 MVA y operará en niveles de tensión de 69/12.5 kilovoltios (kV). El diseño contempla la construcción de cuatro salidas de circuitos de media tensión, lo que incrementará la capacidad de distribución y la estabilidad energética en sectores actualmente abastecidos por las subestaciones Barahona, Khoury Industrial y Vicente Noble.

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Miles de habitantes se encuentran sin servicio eléctrico tras la afectación - crédito @Celsia_Energia/X
EDESUR fortalece el suministro eléctrico en Barahona y sus alrededores, beneficiando a más de 50,800 usuarios con energía más confiable y continua. (Foto archivo Infobae)

El gerente general de EDESUR, José Luis Actis, presentó el proyecto a dirigentes comunitarios y autoridades municipales durante un acto realizado en la zona.

En ese encuentro, Actis señaló que uno de los principales objetivos de la distribuidora es la modernización de las infraestructuras eléctricas en Barahona. Destacó que la empresa desarrolla planes a mediano y largo plazo para ofrecer un servicio más eficiente y robusto, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La ubicación elegida para la subestación será la carretera Enriquillo, en el municipio Cabral, dentro de la provincia Barahona. Esta localización estratégica permitirá atender la demanda creciente de energía y facilitará el acceso a un mayor número de comunidades.

Entre las localidades beneficiadas se encuentran Fundación, Peñón, Cruce de Peñón, Pescadería, Hato Viejo, La Hoya, Habanero, Palo Alto, Jaquimeyes, El Cachón, Cabral, La Peñuela, Nueva York Chiquito y Majagual. Además, la obra impactará a El Guayuyo, El Llano, La Lista, El Naranjo, Barrio de Balaguer, Polo, La Cueva, El Puentecito, Las Auyamas, La Guázara, Villa Arriba, Blanquizales, Los Maestros, Palmarito, La Raqueta y otros sectores aledaños.

El proyecto se integra al Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución, el cual cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este programa fue activado el 17 de marzo de 2021, estableciendo una fecha de elegibilidad posterior el 23 de agosto de ese mismo año, forma parte de una estrategia nacional para ampliar y modernizar la red eléctrica en República Dominicana.

La ubicación estratégica de la subestación Cruce de Cabral en la carretera Enriquillo permitirá atender la demanda creciente de energía en múltiples comunidades de Barahona. (Foto de archivo)
La ubicación estratégica de la subestación Cruce de Cabral en la carretera Enriquillo permitirá atender la demanda creciente de energía en múltiples comunidades de Barahona. (Foto de archivo)

Como complemento a la construcción de la subestación, EDESUR ha anunciado un amplio programa de mejoras en las redes de distribución de la región.

Estas acciones buscan enfrentar una deuda histórica acumulada en el sistema eléctrico y avanzar en la eficiencia del servicio, respondiendo a la demanda de una población que ha experimentado dificultades en el acceso a energía estable y confiable.

La reciente ampliación de la capacidad en la subestación Barahona, mediante la puesta en operación de un transformador de 40 megavoltioamperios (MVA), ha permitido mejoras notables en la estabilidad del suministro eléctrico.

Ahora, con la subestación Cruce de Cabral, se proyecta un nuevo avance para garantizar energía de calidad a miles de usuarios en el suroeste del país.

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