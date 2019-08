Pero hubo dos momentos en los cuales Tamara entendió por dónde ir. "Nunca me pasó nada, pero me di cuenta que un día me iban a terminar lastimando. Y atrás, sufrían mis viejos. Si quería seguir progresando, tenía que hacer algo. No podía juntarme con personas que no me ayudaban. Vivía en un círculo que no se terminaba más". Entonces, lo que ella sí terminó fue el secundario. Luego se recibió de gestora, y entró a un estudio de abogados.