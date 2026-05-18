Costa Rica

Cayó presunta red ligada al narcotráfico que lavaba dinero con gimnasios, mansiones y carros de lujo en Costa Rica

El Organismo de Inteligencia Judicial realizó 17 allanamientos simultáneos y decomisó propiedades, vehículos exclusivos y millones en bienes vinculados con aparentes operaciones de legitimación de capitales relacionadas con los casos “Torero” y “Manantiales”

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Una de las propiedades allanadas era una mansión con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio. Créditos: OIJ
Una de las propiedades allanadas era una mansión con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio. Créditos: OIJ

Una estructura sospechosa de lavar dinero proveniente del narcotráfico mediante gimnasios, propiedades de lujo, vehículos exclusivos y una empresa recicladora fue golpeada este lunes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una operación que incluyó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Costa Rica.

La acción fue liderada por la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), con apoyo de otras dependencias judiciales, y permitió la detención de ocho personas vinculadas con un aparente esquema de legitimación de capitales relacionado con los casos de narcotráfico conocidos como “Torero” y “Manantiales”.

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Los operativos arrancaron desde las cuatro de la mañana en sectores como Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia, Pérez Zeledón y otras zonas del país, donde las autoridades intervinieron viviendas de lujo, negocios y propiedades ligadas a la organización.

Durante este lunes el OIJ realizó allanamientos en 17 puntos que permitieron la detención de 8 personas y variedad de objetos lujosos y dinero.

El director del OIJ, Michael Soto, confirmó que la investigación apunta a una estructura que habría utilizado negocios aparentemente legales para introducir dinero ilícito dentro de la economía formal.

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“Estamos realizando diecisiete allanamientos en diferentes lugares del país. Esto tiene que ver con un caso de legitimación de capitales, donde hasta este momento se han detenido ocho personas”, indicó Soto.

Entre los bienes decomisados destacan automóviles de lujo extremadamente exclusivos, algunos valorados en cientos de miles de dólares y de los cuales existen muy pocas unidades en Costa Rica.

Las autoridades decomisaron vehículos de lujo valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares. Créditos: OIJ
Las autoridades decomisaron vehículos de lujo valorados en aproximadamente 2,7 millones de dólares. Créditos: OIJ

Según explicó el jerarca judicial, únicamente los vehículos decomisados tendrían un valor cercano a los 2,7 millones de dólares.

“Hay un vehículo que cuesta cuatrocientos mil dólares y solo hay cuatro en el país”, detalló Soto durante las declaraciones brindada tras el operativo.

Las autoridades también ordenaron la anotación de 28 bienes inmuebles y 29 bienes muebles vinculados con la organización criminal. Entre las propiedades figura una mansión valorada en aproximadamente tres millones de dólares que contaba con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio propio.

“Prácticamente una mansión”, describió el director del OIJ al referirse a una de las residencias allanadas.

La investigación señala como presunto cabecilla de la organización a un hombre de apellido Alfaro, de aproximadamente 50 años, quien ya figura entre los detenidos.

Seis hombres fueron detendios por el OIJ en los allanamientos realizados este lunes. Créditos: OIJ
Seis hombres fueron detendios por el OIJ en los allanamientos realizados este lunes. Créditos: OIJ

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría involucrado a miembros de su núcleo familiar dentro de la estructura criminal y mantenía un perfil ligado a la exhibición y comercialización de vehículos deportivos y de alta gama.

“Esta persona se dedicaba en gran medida a traer vehículos de lujo, deportivos, de los cuales hay muy pocos en el país”, explicó Soto.

Además de los carros de lujo y las propiedades, la estructura aparentemente utilizaba una cadena de gimnasios y una empresa recicladora como mecanismos para legitimar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico.

El OIJ incluso confirmó que durante los allanamientos pretendían decomisar cerca de 400 máquinas utilizadas dentro de los gimnasios intervenidos.

Las pesquisas vinculan directamente esta operación con los expedientes “Torero” y “Manantiales”, dos investigaciones previas relacionadas con narcotráfico.

“Acorde con nuestra investigación preliminar y vinculados con el caso Manantiales y el caso Torero, podríamos presumir que el dinero viene de esa línea”, afirmó Soto.

Entre los detenidos ya se encuentran dos mujeres. Créditos: OIJ
Entre los detenidos ya se encuentran dos mujeres. Créditos: OIJ

Durante las diligencias judiciales también se decomisó un arma larga tipo AR-15, además de dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, joyería y vehículos.

El balance preliminar del operativo incluye:

  • 1 arma larga
  • 2 camiones
  • 1 motocicleta
  • 4 vehículos 4x4
  • 16 automóviles
  • 21 teléfonos celulares
  • 9 computadoras
  • 9 dispositivos USB
  • 5 grabadores
  • 1 tablet
  • ₡7 millones en efectivo
  • $465 dólares
  • 17 mil pesos colombianos
  • 50 córdobas
  • 65 piezas de joyería
  • 29 bienes muebles
  • 28 bienes inmuebles

Entre las personas detenidas figuran hombres de apellidos Alfaro, Solís, Lanuza, Backer, Villalta y Monge, así como dos mujeres de apellidos Alfaro y Piedra.

Las autoridades no descartan nuevas detenciones ni más decomisos conforme avance la investigación y se procesen los elementos recopilados durante los allanamientos.

La operación representa uno de los golpes más grandes ejecutados recientemente por el OIJ contra aparentes estructuras de legitimación de capitales vinculadas con organizaciones narcotraficantes en Costa Rica.

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