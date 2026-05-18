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Francisco Comesaña salvó el día para los argentinos en Ginebra: Thiago Tirante y Sebastián Báez cayeron en el debut

El marplatense revirtió un partido difícil ante el francés Valentin Royer y le puso fin a una serie de eliminaciones en primera ronda

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Francisco Comesaña y un triunfo para volver a creer (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Francisco Comesaña y un triunfo para volver a creer (Crédito: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Francisco Comesaña evitó este lunes que la jornada argentina en el ATP 250 de Ginebra finalizara en blanco. Luego de las prematuras eliminaciones de Sebastián Báez y Thiago Tirante, el marplatense reaccionó a tiempo y consiguió la victoria ante el francés Valentin Royer.

Fue triunfo por 2-6, 6-3 y 6-4 en favor del Tiburón, luego de dos horas y dos minutos de juego. La victoria no solo significó el primer triunfo para Comesaña en un cuadro principal ATP desde febrero y tras ocho eliminaciones en primera ronda, sino también una muestra de carácter en un contexto adverso.

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El argentino, actual número 114 del ranking, logró el boleto para los octavos de final del certamen suizo, última escala sobre polvo de ladrillo antes de Roland Garros. Su próximo rival saldrá del ganador del cruce que sostendrán este martes el español Jaume Munar (39° y séptimo preclasificado) y el estadounidense Nishesh Basavareddy (156°).

Comesaña, que buscaba recuperar confianza tras salir del Top 100 y había llegado a Ginebra desde la clasificación, debió remar para dibujar una sonrisa al final del día. Royer (73°) tuvo un mejor comienzo: se mostró agresivo desde el fondo y sólido con el servicio, dominó el primer set con autoridad y aprovechó las dudas iniciales del argentino para sacar la primera diferencia del encuentro.

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Sin embargo, el Tiburón encontró respuestas a partir del segundo parcial. Ajustó sus porcentajes de saque, comenzó a sostener mejor sus turnos de servicio y elevó su profundidad y eficacia con la devolución. Allí radicó una de las claves del encuentro: la fortaleza de Comesaña con el primer saque en los momentos de mayor presión. Ganó el 76% de los puntos jugados con ese golpe (35 de 46), un detalle decisivo para la remontada.

Con mayor confianza, Comesaña quebró en el momento justo para quedarse con el segundo set por 6-3 y trasladó ese impulso al capítulo decisivo. El tercer parcial mantuvo la tensión hasta el cierre, pero el argentino mostró mayor aplomo en los intercambios largos y logró desnivelar para sellar la victoria.

El triunfo tuvo todavía más valor por el contexto de la jornada. Horas antes, Sebastián Báez volvió a mostrar una imagen deslucida y quedó eliminado en su presentación, mientras que Thiago Tirante tampoco pudo avanzar en su debut, completando un panorama adverso para la delegación nacional en suelo suizo.

Sebastián Báez sigue lejos de su mejor nivel (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)
Sebastián Báez sigue lejos de su mejor nivel (Fuente: REUTERS/Manon Cruz)

Báez (62°) cayó frente al estadounidense Axel Michelsen (41°) por 7-5 y 6-3 y prolongó su mal momento en la gira europea sobre polvo de ladrillo, la superficie donde históricamente logró sus mejores resultados.

Una vez más, al bonaerense le costó meterse en el partido y Michelsen capitalizó sus errores para conseguir el boleto para los octavos de final.

Tampoco fue un buen día para Tirante (58°), que luego de su destacada actuación en Roma estrenó el mejor ranking de su carrera con una opaca tarea. El francés Arthur Rinderknech (24°) lo superó con nitidez, con parciales de 6-4 y 6-1.

En ese escenario, Comesaña apareció como el único argentino capaz de revertir la tendencia. Su victoria representa además una oportunidad importante para recuperar terreno en el ranking: si gana su próximo encuentro, regresará al Top 100. Además, el resultado le da ánimo y le permite llegar mejor parado al Abierto de Francia, segundo Grand Slam de la temporada.

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