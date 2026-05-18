Guatemala

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

La reunión entre autoridades guatemaltecas y representantes de la organización internacional se centró en la supervisión de proyectos ejecutados en el país, con énfasis en la lucha contra el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria

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Luis Almagro, de traje negro, sonríe y toca el hombro de Bernardo Arévalo, de traje azul, en una sala con decoración clásica
Luis Almagro, Secretario General de la OEA, y Bernardo Arévalo conversan amistosamente durante un evento oficial. (Diario de Centroamerica)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, mantuvo un encuentro clave con representantes de Food For The Poor (FFTP) para inspeccionar los proyectos que desarrolla la organización en el país con el objetivo de combatir la desnutrición, reducir la pobreza y reforzar la seguridad alimentaria.

La reunión, que tuvo lugar en un contexto de vulnerabilidad alimentaria severa a nivel nacional, da cuenta del interés de la administración de Arévalo en potenciar las alianzas internacionales para enfrentar los desafíos sociales más urgentes, confirmó el medio Food For The Poor.

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El programa Mano a Mano, impulsado por el gobierno de Guatemala desde 2024, fue uno de los ejes centrales de la conversación. Esta estrategia intersectorial articula el trabajo de diez instituciones estatales para asistir a familias vulnerables en 114 municipios señalados como prioritarios, brindando apoyo en vivienda, salud, educación, agricultura, economía y protección social.

Según lo detallado por Food For The Poor, esta política será la principal directriz gubernamental en materia social hasta 2028.

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Cinco personas en trajes de negocios sentadas alrededor de una gran mesa de conferencias de madera brillante en una sala formal con paredes paneladas
El presidente electo Bernardo Arévalo se reúne con el Secretario General de la OEA Luis Almagro y el embajador de Guatemala ante la OEA, Abelardo Pinto, en un encuentro oficial. (Diario de Centroamerica de Guatemala)

El panorama que describe el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) revela la envergadura del desafío: el 60% de la población guatemalteca afronta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que casi la mitad de los niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica, uno de los índices más elevados a nivel mundial.

Datos proporcionados por FFTP a Food For The Poor indican que 1,75 millones de niños, equivalente al 46.5% de la población infantil, están actualmente en riesgo de retraso en el crecimiento.

Además del presidente Arévalo, participaron en la reunión el ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Martha Palmieri.

Luis Almagro, representante de FFTP, destacó a través de sus redes sociales el valor de la sintonía entre los objetivos de la organización y la política social del gobierno: “El conocimiento profundo del presidente

Arévalo de la realidad social de su país, la claridad de sus políticas para enfrentar la pobreza y la pobreza extrema, así como las acciones de seguridad alimentaria, vivienda, educación y salud abren las puertas para que nuestras dinámicas de cooperación complementen productivamente esos trabajos”.

FFTP prioriza a Guatemala entre sus países foco para 2025-2027

Food For The Poor lleva adelante actividades en Guatemala desde 1996. Actualmente mantiene 40 proyectos activos en el territorio, centrados en seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, atención de casos de desnutrición y apoyo a microempresas.

La organización, con sede en Estados Unidos, es una de las mayores entidades de ayuda humanitaria y desarrollo en América Latina y el Caribe, donde asiste a millones de personas.

La perspectiva regional de FFTP, confirmada por el propio Luis Almagro en declaraciones a Food For The Poor, coloca a Guatemala como uno de los seis países prioritarios para la estrategia institucional 2025-2027, junto a Haití, Jamaica, Honduras, El Salvador y Colombia. El plan contempla intervenciones en diez áreas fundamentales, que incluyen nutrición, agricultura, saneamiento, empoderamiento económico y respuesta ante emergencias.

Actualmente, la organización despliega 19 proyectos de desarrollo comunitario sostenible en Guatemala, Colombia, El Salvador y Honduras. Estas iniciativas suelen extenderse durante un lustro y buscan generar cambios estructurales duraderos en las comunidades.

La cooperación internacional busca amplificar el alcance de las políticas sociales del gobierno

La consolidación de los lazos entre el gobierno guatemalteco y FFTP fue subrayada por Almagro en sus publicaciones: “Con su apoyo, podemos seguir impactando positivamente las vidas de miles de familias guatemaltecas vulnerables”.

La alianza se suma a las acciones gubernamentales diseñadas para responder a la elevada tasa de desnutrición y pobreza. De acuerdo con el PMA, Guatemala ostenta una de las cifras más altas del mundo en prevalencia de desnutrición crónica infantil, lo que subraya la urgencia de intervenciones conjuntas y sostenidas en el tiempo.

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