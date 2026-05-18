Sociedad

Tensión en Córdoba: un parapentista tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la ruta de Altas Cumbres

Producto de los fuertes vientos que se registraron en los sectores serranos, un hombre descendió de emergencia sobre la ruta, mientras los autos pasaban por el costado. El piloto logró controlar la maniobra y no resultó herido

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Un parapentista con una vela roja y negra realizó un aterrizaje de emergencia sobre la banquina de una ruta, el Camino de las Altas Cumbres en Córdoba.

Un parapentista tuvo que aterrizar de emergencia en plena ruta del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, luego de perder estabilidad durante el vuelo por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la zona serrana. El episodio quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

La secuencia, difundida por la usuaria @giifarias24, muestra al piloto descendiendo peligrosamente cerca de los vehículos que circulaban por el sector.

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Si bien las imágenes transmitieron la tensión que se vivió en los momentos previos al aterrizaje, el parapentista logró controlar la maniobra a pocos metros de la calzada y evitó caer sobre los autos que transitaban en ese momento.

El aterrizaje forzoso se produjo durante una jornada marcada por fuertes vientos en distintos sectores serranos de Córdoba. Las condiciones climáticas afectaron especialmente el Camino de las Altas Cumbres, uno de los tramos más transitados de las sierras cordobesas, y redujeron la estabilidad del vuelo hasta el punto de obligar al piloto a descender sobre la banquina. De acuerdo con el medio regional La Voz, las ráfagas comprometieron las actividades aéreas en toda la zona.

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El parapentista logró controlar la maniobra a pocos metros de la calzada y no resultó herido
El parapentista logró controlar la maniobra a pocos metros de la calzada y no resultó herido

Las imágenes muestran al hombre intentando controlar el parapente para posarse sobre el costado de la ruta, mientras los autos pasaban a pocos metros. Tras el aterrizaje, el piloto retiró el equipo que había quedado sobre la calzada y se puso a resguardo.

Pese al riesgo evidente de la situación, el parapentista no sufrió heridas. La autora del video lo resumió con humor en redes sociales: “Parapente malió sal, nadie salió herido, no lo intenten en sus casas”, escribió @giifarias24 al publicar las imágenes.

La publicación generó una catarata de reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron el peligro de la escena. “¿Quién controla este tipo de actividades?”, “qué peligro” y “no es para reír, sumamente peligroso” fueron algunos de los comentarios que circularon.

Perdió el control, chocó contra el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y el auto quedó dado vuelta

El Citroën C4 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada, frente al ingreso del Ministerio de Ciencia y Tecnología
El Citroën C4 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada, frente al ingreso del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Un Citroën C4 con tres ocupantes a bordo terminó con las cuatro ruedas hacia arriba tras impactar contra las rejas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la ciudad de Córdoba, en un accidente vial que dejó a los tres hombres con traumatismos leves y abrió una investigación para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles sobre la avenida General Álvarez de Arenales, en el barrio Juniors, donde se ubica el ingreso al edificio del organismo provincial.

El conductor del automóvil perdió el control del rodado por causas que aún no están determinadas, y el impacto contra las rejas del frente fue de tal magnitud que el auto quedó completamente invertido sobre la calzada.

Al llegar al lugar, el personal policial constató los daños materiales que el choque había dejado tanto en el vehículo como en la fachada del edificio público. Los tres hombres mayores de edad que viajaban en el Citroën permanecieron en el interior del auto volcado hasta que llegó la asistencia.

Minutos después, el servicio de emergencias 107 atendió a los ocupantes en el lugar. El diagnóstico médico indicó traumatismos múltiples leves para los tres, sin que ninguno de ellos requiriera traslado a un centro de salud.

Además del personal policial y del equipo de emergencias, Bomberos trabajó en el sitio del accidente. La escena, con el automóvil volcado en plena vía pública frente a una dependencia del Estado, convocó la atención de vecinos y transeúntes de la zona.

La Fiscalía de Distrito 6 tomó intervención en el caso y lleva adelante la investigación para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el siniestro vial. Por el momento, las causas que llevaron al conductor a perder el dominio del vehículo permanecen sin determinar.

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