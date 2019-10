Para hacer su personaje Nico habló con mucha gente, fue a la villa y a la cárcel: “Fue un trabajo de investigación grande porque valía la pena el proyecto. No sabía que se iba a convertir en lo que ahora es, pero sí que era de calidad, no como cualquier otro, lo encaré de una forma muy profesional desde el primer momento y lo sentía como una oportunidad muy grande que no podía dejar pasar, me la jugué. Fue lo que hice con el personaje, podría haber hecho algo mas esperado y parece que salió bien, no quedarse a mitad de camino, porque estoy jugando al limite de la sobreactuación, es una delgada línea, si hago más me paso y menos queda raro, por esa zona el personaje cobro importancia”.