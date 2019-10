Siempre de perfil bajo, al principio no le gustaba la fama: “Después la adolescencia es una época complicada para cualquiera y encima ser reconocido por una programa de televisión, me generó una relación medio tirante con la accionista, al la vez significa que te está yendo bien”. ¿Cómo logra que se hable de su trabajo y no de él? “Es un trabajo estar un poco al costado, hago mis cosas entonces puedo elegir proyectos, eventualmente aparezco en un cartel en al calle y hay épocas donde me reconocen un montón y otras que no, viajo mucho en subte”.