Ambos coinciden con que el hecho de que el rodaje se realizara en Fuerte Apache, los ayudó a darle vida a sus personajes. Sin embargo, reconocen que al principio se sintieron un tanto ajenos al lugar. “Me costó porque estando allá me crucé con gente que vivía ahí esa realidad y me sentía lejano. Me hacia peso ver eso y la diferencia que tenía yo”, dijo Julián. Similar a su experiencia fue la de Fernando: “Al principio me daba pudor interpretar a quienes estaban viviendo ahí. Fue difícil, no solo el primer día, separar lo artístico de lo personal, estaba contento por sumar experiencia y también era conocer otra realidad. Me quedo con que allá se vive mucho en comunidad”.