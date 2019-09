Para él, la carrier (gestante) no era una persona cualquiera, por eso con su pareja la cuidaron tanto como a sus hijas: “Formamos un trío en el que las decisiones se tomaban de a tres”. Además, dijo que a diferencia de la novela, la gestante nunca está sola, sino que la acompaña un equipo de profesionales". También destacó que “madre” no es la que gesta: “La familia somos nosotros, después, depende de cada caso, se creará un vínculo, pero no hay que confundir, no tiene el título de madre”.