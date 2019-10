En este sentido, Araceli sostuvo que no se realizó correctamente la división de bienes. “No se hizo como corresponde y están faltando a la verdad. También sé que la directora de prensa de Canal Trece está llamando a cada uno que se atreve a decir lo mío para callarlos. Todo es terrible y triste. Pero lo bueno es que no me sorprende. Abrazos para todo el equipo”, mencionó.