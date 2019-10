Durante su charla con Ángel de Brito en El Espectador, Mica reveló detalles de la relación que tiene Cubero con su ex, Nicole Neumann: "El problema no lo tiene él, el problema viene de afuera. Fabián es una persona que no discute. Además, opinó que es resolutivo y no tiene ningún tipo de miedo. Estamos muy centrados en nuestros proyectos, disparó.