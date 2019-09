La polémica estalló cuando Araceli González contó que hasta el día de hoy mantiene un conflicto con Adrián Suar, su ex marido, por la división de bienes. “He firmado papeles que me mostraban, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué”, contó la actriz a la revista Gente.