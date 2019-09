“He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege. Que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la pelotuda y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad”, dijo la actriz que incursionará por primera vez como productora -de la mano de Shock House, la productora que lleva adelante con José Cicala, Gabriel Machado y su marido, Fabián Mazzei– en Sola, la ópera prima de José Cicala.