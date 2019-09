Pero volvamos a nuestra historia, Irmelin decidió quedarse en Los Ángeles pero sus condiciones económicas no eran las mejores. El padre de Leo, ahora su ex, solo podía pasarle 20 dólares semanales. Así que buscó una vivienda en los suburbios de la ciudad ya que con poco dinero en el bolsillo las pretensiones no podían ser muchas. Una vez instalados, Leo se acostumbró a jugar entre prostitutas y vendedores de drogas, a realizar las compras entre sex shops y prostíbulos y a desviar la mirada cuando veía a personas teniendo sexo en la calle mientras él iba con su madre a la escuela.