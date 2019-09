"Los que votaron a favor son el 34% y uno no puede despreciar a ninguna minoría, porque no es coherente y no representa la verdadera realidad. Entonces, es un gran triunfo de la oposición en este caso y es un gran fracaso del Gobierno. Pero un 34% no es moco de pavo tampoco, porque si no pasamos a no ver la realidad, a vivir en una nube. El voto es cambiante", señaló el humorista sobre el resultado de las últimas elecciones en una entrevista con Radio Mitre.