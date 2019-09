Mariana Nannis, sobre Claudio Caniggia: "Me c... a palos y para colmo lo tuve que cuidar toda la vida, de las p... drogadictas y del entorno"

La madre de Charlotte, Alexander y Axel habló de la relación que mantuvo con el ex futbolista. "Una vez me tuve que meter en el baño de hombres del hotel porque hacía horas que estaba ahí adentro. Cuando lo saqué, no podía hablar", dijo, relatando episodios vinculados a su supuesta adicción