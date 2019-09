"No me pareció la mejor manera de referirse a una mujer. Más porque tenemos la mejor. Estuvimos un tiempo, buena onda, ni mucho más ni mucho menos. Terminó y ya. Si me lo cruzo o nos escribimos, realmente tengo la mejor. Incluso lo invitamos a la salsa de trío el año pasado. Por lo que lo conocí, es un pibe muy familiar y me alegro de que esté bien", afirmó por su parte Laurita, tratando de desentenderse de la polémica.