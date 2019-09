"Yo soy más amigo de la conducción que reparte, que confía en su equipo y que trata de hacer brillar a los otros, más que de hacer un monólogo. Así que me parece que va a ir por ahí la cuestión. Sí es verdad que me gusta mucho este formato de programa y me sienta cómodo, pero uno nunca puede saber qué le deparará la carrera en el futuro. Hoy, mi compromiso pasa por ponerme al frente ciclo instalado y ser parte de la mañana de El Trece, que no es poco", le contó el conductor a Teleshow apenas debutó en el programa.