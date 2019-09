En su último almuerzo, vino la pregunta que trajo muchísima repercusión en las redes sociales y un sin fin de críticas. Mucho se ha hablado en los últimos años de la pericia de Legrand para preguntar -sobre todo a políticos- cuestiones que periodistas especializados no se habían animado o no habían hecho de forma tan directa. Lo que en su momento se denominó el "aggiornamento" de la Chiqui se ha transformado con los años, lamentablemente, en una actitud sin filtro que la perjudica. Más allá de su estilo y su impronta singular, de materia opinable como para cualquiera que se exponga en un medio de comunicación, aparece en su forma de preguntar un modo que no parece a todas luces digno de aquella admiración inicial sobre su sagacidad. Aunque, luego como en otras oportunidades pida disculpas.