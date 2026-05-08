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Esta es la lista de 20 aspirantes a contralor General de la República: serán seleccionados 10 para la recta final

La elección fue demandada como inconstitucional por parte del abogado Carlos Javier Soler

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El listado se conoció la mañana del viernes 8 de mayo de 2026 - crédito archivo Colprensa / Álvaro Tavera
El listado se conoció la mañana del viernes 8 de mayo de 2026 - crédito archivo Colprensa / Álvaro Tavera

El Senado de la República divulgó el listado final de los 20 aspirantes al cargo de contralor General de la República, tras realizar el examen de conocimiento y la evaluación de hojas de vida.

Entre los nombres figuran:

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  1. Luis Enrique Abadía García
  2. Andrés Castro Franco
  3. Jorge Eliecer Laverde Vargas
  4. Ana Elena Monsalvo Herrera
  5. Carlos Mario Zuluaga Pardo
  6. Amanda Madrid Panesso
  7. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
  8. Diana Carolina Torres García
  9. Carlos Augusto Wilches Vega
  10. Diego Fernando Uribe Velásquez
  11. Karol González Mora
  12. Pedro Alonso Sanabria Buitrago
  13. Rosalba Jazmín Cabrales Romero
  14. Carlos Alberto López López
  15. Teresa Bonilla de la Torre
  16. Javier Alex Hurtado Malagón
  17. Elisina Ortega Consuegra
  18. Santiago Narváez de los Ríos
  19. Erika Sabogal Castro
  20. Edgardo Manuel Román Elles.

De acuerdo con los detalles que se conocieron de momento, las próximas fechas del proceso de elección, el cronograma oficial establece que:

  • Lunes 11 de mayo de 2026: se definirá la comisión accidental de Senado y Cámara, que estará compuesta por un miembro de cada partido político.
  • Martes 19 de mayo de 2026: todos los aspirantes deberán participar en una entrevista pública, donde expondrán sus propuestas y responderán preguntas de los congresistas.
crédito @FelipQuintero/X
La lista de 20 nombres se reducirá a 10 - crédito @FelipQuintero/X

Después de las entrevistas: el Congreso publicará el listado definitivo de los 10 finalistas entre los 20 preseleccionados.

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Estos serán los candidatos entre los cuales el nuevo Congreso elegirá al próximo contralor general.

La controversia en medio del proceso

El proceso no ha estado exento de polémica. El abogado Carlos Javier Soler presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, solicitando la suspensión inmediata del concurso.

Soler argumentó que el actual sistema, en el que el Congreso concentra todas las etapas de selección, evaluación y elección, vulnera la separación de poderes y excluye a las altas cortes (Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado) del proceso de nominación, lo que afecta la transparencia y la legitimidad del nombramiento.

De acuerdo con lo que expuso el jurista, la Constitución original de 1991 otorgaba a las cortes el papel de proponer a los candidatos, y el Congreso solo debía elegir entre ellos.

La demanda expone que el Congreso controla ahora todo el proceso: desde la convocatoria y criterios hasta la elección final del contralor general colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La demanda expone que el Congreso controla ahora todo el proceso: desde la convocatoria y criterios hasta la elección final del contralor general colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En esa misma línea argumental de Soler, la reforma de 2015 modificó este esquema, dejando la totalidad del proceso en manos del legislativo, lo que a juicio del demandante constituye una sustitución de la arquitectura constitucional y un riesgo para el control de los recursos públicos.

Por tal motivo, el abogado pidió a la Corte una medida cautelar para suspender la elección hasta que haya una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del proceso, proponiendo que el actual contralor permanezca en funciones hasta que se resuelva la demanda.

Por ahora, el proceso sigue adelante, con veinte aspirantes en carrera y el Congreso próximo a definir la lista final de diez candidatos.

Entre los postulantes que más destacan figuran Carlos Mario Zuluaga, Luis Enrique Abadía, Diana Carolina Torres García, Rosalba Cabrales, Elisina Ortega y Ana Monsalvo.

La Corte Constitucional enfrenta ahora la presión de pronunciarse a tiempo sobre la demanda y definir si el país mantendrá el esquema actual de elección o regresará a un modelo mixto con participación de las altas cortes.

Zuluaga afirma que la denuncia incluye la supuesta contratación de empresas especializadas para acceder ilegalmente a su teléfono móvil - crédito Colprensa
Carlos Mario Zuluaga renunció a su cargo como vicecontralor y es uno de los aspirantes - crédito Colprensa

La transparencia y la legitimidad del proceso están en el centro del debate, mientras la vigilancia de los recursos públicos y la independencia de la Contraloría General siguen siendo temas clave para el país.

De momento se espera la decisión por parte de la Corte Constitucional, en medio de los más recientes anuncios, en medio del camino para conocer al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez.

El contralor general oficializó el acto oficial a inicios de abril de 2026 en el que Carlos Enrique Silgado Betancourt asumió como nuevo vicecontralor General de la República, en un evento realizado en la sede de la entidad en Bogotá.

Su nombramiento se produjo el 6 de abril, y tras la renuncia de Carlos Mario Zuluaga, que dejó su cargo el 6 de abril para aspirar a la Contraloría General de la República.

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