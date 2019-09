"No quiero que me velen, sí que me cremen y que me mezclen con la tierra, las plantas y la naturaleza. No me gustaría estar en un cajón, en todo caso que sea de cartón y que al meterlo en la tierra se pudra y se mezcle con todo. Además, creo que es un gran negocio el de los féretros: los distintos modelos con sus respectivos precios y que tenés que ir a elegirlo", sentenció la artista.