Del mismo modo, asegura que -al igual que a la mujer que interpreta en la obra-, le gusta sacarle el provecho al humor negro que la caracteriza: "Siempre le digo a mis hijos que les voy a dejar el cajón fúnebre pago para que ellos no tengan que gastar. O proponen hacer un viaje todos juntos y yo respondo 'si es que llego; si es que estoy viva'. Ellos se ríen porque ya me conocen. 'Dejate de joder, mamá', me retan, pero se ríen igual. No tienen humor negro. Ellos son totalmente positivos. Y me encanta que sean así porque les da más felicidad".