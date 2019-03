—Sí, yo bailo. Me divierte. La semana que ensayé para la salsa en trío con Benjamín Alfonso la pasé re bien y el clima fue bárbaro. Lo que no quiero es entrar en lo que a mi no me gusta. Yo soy actor y no me va a cambiar nada ni nadie. Soy un pibe de barrio, me gusta estar con mi familia y lo que me hace feliz es subirme al escenario, jugar al fútbol y estar con mi familia.