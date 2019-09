"Sobre el final, cuando ya tenían el disco terminado, los capos de la compañía le dijeron a Cachorro (López) que estaba faltando un tema. Y era cierto, todos sentíamos algo similar. Tenés que sentir que hay tres o cuatro canciones fuertes, como para salir a mostrarlo con seguridad. Si eso no pasa, es una pesadilla. Ahí es cuando Cachorro me llama y me dice: '¿Te acordás de ese estribillo que me cantaste una vez por teléfono?'. Durante la grabación no le habíamos dado bola, porque era un estribillo nomás. Pero ahora lo necesitábamos, así que me fui al estudio y empezamos a trabajar", contó alguna vez Coti Sorokin sobre cómo crearon el tema "Color Esperanza" para cerrar el álbum Un mundo diferente de Diego Torres.