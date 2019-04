Las corridas valieron la pena. La convocatoria a Araceli que no era actriz fue un suceso. El rechazo de Pablo Rago quedó en el pasado rápidamente. En su debut el programa hizo picos de 35 puntos, número que siguió durante las dos temporadas que duró. Si en el elenco había un "hervidero de egos" como dijo Julián Weich o no, solo los protagonistas lo saben, lo cierto es que las rivalidades (si es que las hubo) no traspasaron la pantalla y La banda del Golden Rocket ya es un clásico en la televisión, así como el auto lo es para los fanáticos de los coches.