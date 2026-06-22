Récord de participación en las elecciones: Iván Cepeda sumó más de tres millones de votos y fortaleció su presencia en regiones clave

El incremento del caudal electoral de Cepeda se produjo en un contexto de mayor participación, con más de 26 millones de votantes en la segunda vuelta, frente a 23,9 millones en la primera - crédito prensa Iván Cepeda

La segunda vuelta presidencial realizada el domingo 21 de junio en Colombia dejó un resultado estrecho entre los dos candidatos principales, en un escenario marcado por una alta movilización ciudadana y el registro de la mayor participación electoral de los últimos procesos presidenciales.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,98% de las mesas informadas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 12.957.471 votos (49,66%), mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.707.570 sufragios (48,70%).

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La diferencia entre ambos aspirantes fue de 249.388 votos, en un proceso en el que también se reportó un incremento significativo de la participación ciudadana frente a la primera vuelta. El comportamiento electoral mostró variaciones regionales relevantes, con especial concentración de apoyos en zonas específicas del país.

Aumento de la votación a favor de Iván Cepeda

Diferencia de votos en los resultados de la primera y segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda había obtenido 9.688.361 votos (40,90%), mientras que en la segunda vuelta alcanzó 12.705.233 votos (48,70%). Esto representa un incremento de 3.016.872 sufragios entre ambas jornadas electorales.

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En términos de variación porcentual, el candidato pasó de 40,90% en la primera vuelta a 48,70% en la segunda, lo que implica un aumento de 7,8 puntos porcentuales y mostrando una ampliación de su caudal electoral en la segunda jornada, en un escenario de mayor participación general.

En la primera vuelta, se registraron 23.978.304 votantes de un total de 41.421.973 habilitados, mientras que en la segunda vuelta la cifra ascendió a 26.335.497 sufragantes del mismo censo electoral. Esto representa un aumento de 2.357.193 votantes entre ambas jornadas.

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En términos proporcionales, la participación pasó de aproximadamente 57,9% en la primera vuelta a cerca de 63,6% en la segunda vuelta, según los datos del preconteo. Con más de 26 millones de votos contabilizados, el proceso de segunda vuelta se consolidó como el de mayor participación en la historia de elecciones presidenciales en el país, de acuerdo con las cifras preliminares.

La participación ciudadana en las elecciones creció significativamente entre la primera y la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Comportamiento regional de Iván Cepeda en la segunda vuelta

En el análisis territorial, Iván Cepeda obtuvo resultados favorables en varias regiones del país, con especial énfasis en la región Caribe, donde ganó en los siete departamentos incluidos en el reporte.

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En el Atlántico, Cepeda alcanzó 730.915 votos (58,59%), frente a 504.412 votos (40,43%) de su contendor. En Barranquilla obtuvo 373.093 votos (54,15%), mientras que De la Espriella sumó 308.376 (44,75%).

En Bolívar, el candidato logró 591.692 votos (59,50%), y en Cartagena alcanzó 324.123 votos (65,24%). En Córdoba registró 499.149 votos (58,28%), mientras que en Montería obtuvo 132.930 votos (55,10%).

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En Magdalena, Cepeda alcanzó 347.228 votos (57,02%), y en Santa Marta 145.942 votos (59,10%). En Sucre obtuvo 279.312 votos (59,19%), con una diferencia amplia en Sincelejo, donde logró 89.562 votos (61,73%).

En La Guajira alcanzó 198.183 votos (60,46%), mientras que en Riohacha obtuvo 50.857 votos (60,03%). En Cesar, el resultado fue más cerrado, con 281.730 votos (50,88%) frente a 265.645 votos (47,97%) de su rival; en Valledupar obtuvo 111.694 votos (52,49%).

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El proceso electoral estuvo acompañado por el seguimiento de la Registraduría Nacional, entidad encargada de la divulgación de los resultados preliminares del preconteo - crédito prensa Iván Cepeda

En otras regiones del país también se observaron comportamientos diferenciados. En Bogotá, Abelardo de la Espriella obtuvo 1.930.990 votos, mientras que Cepeda alcanzó 2.233.461; y en el Valle del Cauca, Cepeda obtuvo 579.467 votos, mientras que su contendiente alcanzó 176.086.

Mientras avanza el preconteo y aún se encuentran pendientes los resultados oficiales del proceso electoral, el candidato del Pacto Histórico en sus primeras declaraciones tras conocerse las cifras preliminares reiteró que se trata de información no definitiva y que su equipo jurídico ya adelanta acciones de impugnación en distintas mesas del país.

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Cepeda señaló que los abogados de su campaña presentaron observaciones sobre cerca de 31.000 mesas a nivel nacional, en medio del proceso de revisión electoral.