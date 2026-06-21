Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: Siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, con el objetivo de sumar una victoria que los acerque a la clasificación. Ambos equipos llegan igualados en puntos tras empatar en sus primeros partidos.

Nueva Zelanda viene de igualar 2-2 con Irán y apuesta al liderazgo de Chris Wood y Tim Payne. El doblete de Elijah Just en ese debut fortaleció la confianza de una selección que busca su primera victoria en una Copa del Mundo.

Egipto empató 1-1 ante Bélgica y confía en la experiencia de Mohamed Salah, el aporte de Omar Marmoush y el presente de Emam Ashour, autor del gol en el estreno. El equipo africano nunca ha superado la fase de grupos y considera este partido como una oportunidad clave.

Ambos seleccionados comparten grupo con Bélgica e Irán en una zona muy equilibrada, donde cada resultado puede definir el futuro de la clasificación.

/espana/deportes/2026/06/21/que-partido-del-mundial-se-retransmite-hoy-domingo-21-de-junio-gratis-en-television-y-a-que-hora-se-juega/