Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: Siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, con el objetivo de sumar una victoria que los acerque a la clasificación. Ambos equipos llegan igualados en puntos tras empatar en sus primeros partidos.
Nueva Zelanda viene de igualar 2-2 con Irán y apuesta al liderazgo de Chris Wood y Tim Payne. El doblete de Elijah Just en ese debut fortaleció la confianza de una selección que busca su primera victoria en una Copa del Mundo.
Egipto empató 1-1 ante Bélgica y confía en la experiencia de Mohamed Salah, el aporte de Omar Marmoush y el presente de Emam Ashour, autor del gol en el estreno. El equipo africano nunca ha superado la fase de grupos y considera este partido como una oportunidad clave.
Ambos seleccionados comparten grupo con Bélgica e Irán en una zona muy equilibrada, donde cada resultado puede definir el futuro de la clasificación.
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El segundo encuentro del Grupo G en el Mundial 2026 dejó un vibrante empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood. Ambos equipos, con planteamientos dinámicos y propuestas ofensivas, protagonizaron un partido de ida y vuelta, con fases de dominio alterno y varias ocasiones claras. Los iraníes tuvieron que igualar el marcador hasta en dos ocasiones en las que los de Oceanía se adelantaron.
Romelu Lukaku ha rescatado a Bélgica con un empate que evita una derrota en su estreno mundialista tras entrar en el minuto 66 y, 14 segundos después, provocar el 1-1 en propia puerta con el que el equipo de Rudi García ha corregido a tiempo una primera parte dominada por Egipto.
Dónde ver Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026
El partido entre Nueva Zelanda y Egipto podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.
En Colombia, la transmisión estará disponible por señal cerrada de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el encuentro será emitido por las pantallas de DAZN.
En Argentina, el partido podrá verse por TyC Sports y su aplicación TyC Sports Play. En Chile, se sintonizará exclusivamente por la señal de DSports. En México, el encuentro será transmitido por Canal 5, TUDN y mediante la app ViX Premium. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de Fox Sports (FS1) en inglés y por Telemundo o Peacock en español.
Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de los canales de DSports y en vivo por internet con la aplicación DGO.
Fecha y hora Nueva Zelanda vs Egipto
El partido entre Nueva Zelanda vs. Egipto se disputará en Estadio BC Place, en Vancouver, Canadá, este domingo 21 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:00 horas en Los Ángeles, a las 19:00 horas en México, Honduras y Costa Rica, y a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y la hora del Este de Estados Unidos (ET).
En Chile, Paraguay y Venezuela comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay está programado para las 22:00 horas. En España, el encuentro iniciará a las 03:00 horas de la madrugada del lunes 22 de junio.