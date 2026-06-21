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Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: Siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Ambos llegan igualados tras empatar en el estreno y buscan sumar su primera victoria. Los All Whites confían en la experiencia de Chris Wood, mientras que los Faraones apuestan por el liderazgo de Mohamed Salah

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Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, con el objetivo de sumar una victoria que los acerque a la clasificación. Ambos equipos llegan igualados en puntos tras empatar en sus primeros partidos.

Nueva Zelanda viene de igualar 2-2 con Irán y apuesta al liderazgo de Chris Wood y Tim Payne. El doblete de Elijah Just en ese debut fortaleció la confianza de una selección que busca su primera victoria en una Copa del Mundo.

Egipto empató 1-1 ante Bélgica y confía en la experiencia de Mohamed Salah, el aporte de Omar Marmoush y el presente de Emam Ashour, autor del gol en el estreno. El equipo africano nunca ha superado la fase de grupos y considera este partido como una oportunidad clave.

Ambos seleccionados comparten grupo con Bélgica e Irán en una zona muy equilibrada, donde cada resultado puede definir el futuro de la clasificación.

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Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

El resultado mantiene abiertas todas las opciones en el grupo, después de que Bélgica y Egipto también empataran

Mundial 2026 - Irán 2 - Nueva Zelanda 2 - ES

El segundo encuentro del Grupo G en el Mundial 2026 dejó un vibrante empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood. Ambos equipos, con planteamientos dinámicos y propuestas ofensivas, protagonizaron un partido de ida y vuelta, con fases de dominio alterno y varias ocasiones claras. Los iraníes tuvieron que igualar el marcador hasta en dos ocasiones en las que los de Oceanía se adelantaron.

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10:00 hsHoy

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos

El equipo de Rudi García corrigió su rendimiento tras una primera parte dominada por Egipto y evitó la derrota en Seattle

Romelu Lukaku ha rescatado a Bélgica con un empate que evita una derrota en su estreno mundialista tras entrar en el minuto 66 y, 14 segundos después, provocar el 1-1 en propia puerta con el que el equipo de Rudi García ha corregido a tiempo una primera parte dominada por Egipto.

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Dónde ver Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto podrá seguirse en distintas señales de televisión y plataformas digitales alrededor del mundo.

En Colombia, la transmisión estará disponible por señal cerrada de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el encuentro será emitido por las pantallas de DAZN.

En Argentina, el partido podrá verse por TyC Sports y su aplicación TyC Sports Play. En Chile, se sintonizará exclusivamente por la señal de DSports. En México, el encuentro será transmitido por Canal 5, TUDN y mediante la app ViX Premium. En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de Fox Sports (FS1) en inglés y por Telemundo o Peacock en español.

Para Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela, el partido podrá seguirse a través de los canales de DSports y en vivo por internet con la aplicación DGO.

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Fecha y hora Nueva Zelanda vs Egipto

El duelo entre Chris Wood y Mohamed Salah será uno de los atractivos que tendrá el duelo entre los "Faraones" y los "All Whites" -crédito Blake Dahlin - iyoshi Mio - IMAGN IMAGES viía Reuters/
El duelo entre Chris Wood y Mohamed Salah será uno de los atractivos que tendrá el duelo entre los "Faraones" y los "All Whites" -crédito Blake Dahlin - iyoshi Mio - IMAGN IMAGES viía Reuters/

El partido entre Nueva Zelanda vs. Egipto se disputará en Estadio BC Place, en Vancouver, Canadá, este domingo 21 de junio de 2026. El compromiso iniciará a las 18:00 horas en Los Ángeles, a las 19:00 horas en México, Honduras y Costa Rica, y a las 20:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y la hora del Este de Estados Unidos (ET).

En Chile, Paraguay y Venezuela comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Argentina y Uruguay está programado para las 22:00 horas. En España, el encuentro iniciará a las 03:00 horas de la madrugada del lunes 22 de junio.

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