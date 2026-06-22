Deportes

Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Kevin Pina abrió el marcador con un tiro libre que atravesó la barrera celeste sin ser bloqueado, y Hélio Varela selló el 2 a 2 tras una desorganización total en el fondo uruguayo

Guardar
Google icon
Uruguay revirtió el marcador con dos goles en los minutos finales del primer tiempo, pero no pudo sostener la ventaja en el complemento (Reuters/Sam Navarro)
Uruguay revirtió el marcador con dos goles en los minutos finales del primer tiempo, pero no pudo sostener la ventaja en el complemento (Reuters/Sam Navarro)

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por el Grupo H del Mundial 2026, no se explica solo por los méritos del equipo africano. Detrás de cada tanto que convirtió el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito, hubo un error defensivo de la Celeste que facilitó el camino al gol.

El primero llegó en el minuto 20 de la etapa inicial. Steven Moreira rompió la presión uruguaya con una jugada individual a pura gambeta y Rodrigo Bentancur, quien fue amonestado, le cometió una infracción en los tres cuartos del campo celeste. La pelota parada quedó a cargo de Kevin Pina, el número 6 de Cabo Verde, quien ejecutó un potente remate a ras del piso que ingresó sobre el palo izquierdo de Fernando Muslera.

PUBLICIDAD

La barrera formada por Maximiliano Araújo y Federico Viñas no logró bloquear el disparo: la pelota pasó por el medio. Fue el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales. El tiro de Pina la superó sin ser bloqueado y tomó por sorpresa tanto a la defensa como al arquero uruguayo. No hubo reacción posible de Muslera: el remate rasante ya estaba adentro.

Uruguay logró revertir el marcador antes del descanso. Araújo y Agustín Canobbio anotaron en los minutos finales del primer tiempo para darle la vuelta al partido. La Celeste llegó al entretiempo con un 2-1 a su favor, pero el segundo tiempo trajo consigo un nuevo episodio de desorganización en el fondo.

PUBLICIDAD

En el minuto 60, con Uruguay arriba en el marcador, se produjo el segundo error. Mathías Olivera sacó un lateral adelante de mitad de cancha hacia atrás y jugó de primera para el mediocampo, pero la pelota no llegó ni a Sebastián Cáceres ni a Muslera, quien intentó salir a cortar y quedó a mitad de camino, muy lejos del arco. La última línea defensiva de Uruguay estaba totalmente desorganizada y mal posicionada, con un espacio enorme libre en el área.

Hélio Varela, delantero de Cabo Verde con el número 9, capitalizó el pase y se escapó completamente solo. El último defensor en la marca falló en su intento de interceptar la jugada. Muslera, ya fuera de su posición, fue evadido por el jugador caboverdiano antes de que este definiera con el arco a su disposición. El marcador quedó 2-2.

Apenas dos minutos después, Cabo Verde volvió a generar peligro por la misma vía: Varela sacó otro disparo desde afuera del área, aunque esta vez se fue por encima del travesaño.

El empate condicionó el desarrollo del partido. Desde el minuto 76 en adelante, ninguno de los dos equipos lograba imponer las condiciones y la defensa de Uruguay no brindaba garantías. La Celeste empujó sobre el final —Federico Valverde ejecutó un tiro libre que se fue por arriba del travesaño en el minuto 89— pero no pudo quebrar al equipo africano.

El gol anulado a Araújo en el minuto 67, en medio de una carambola dentro del área, fue otro de los momentos que marcaron el trámite del segundo tiempo. Marcelo Bielsa dio indicaciones de forma efusiva desde el banco, y los ingresos de Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz no alcanzaron para modificar el resultado.

Con este empate, Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con margen para clasificar, aunque sin garantías. El formato del Mundial 2026 —que por primera vez en la historia del torneo agrupa a 48 selecciones en 12 zonas de cuatro equipos— permite el avance de los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros de todas las zonas.

La Celeste enfrenta a España el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, en un partido que define su suerte directa: una victoria la coloca como mínimo segunda del grupo y asegura el pasaje a la Ronda de 32.

Un empate la deja con tres puntos y dependiente del resultado del otro partido de la fecha, Cabo Verde - Arabia Saudita, además de la tabla general de terceros. Una derrota, en tanto, la condena a confiar en que su diferencia de gol sea suficiente para entrar entre los ocho mejores terceros, un escenario de alta incertidumbre.

Temas Relacionados

Selección Uruguay Mundial 2026Selección Cabo Verde Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El club anunció que, de no mediar inconvenientes en la revisión médica, el lateral Leandro Lozano se incorporará al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

El encuentro de fanáticos ocurrió a 24 horas del choque ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

En un frenético encuentro en Miami, la Celeste no pudo superar al combinado africano y el Grupo H tendrá un cierre apasionante: los cuatro competidores pueden clasificar a los 16avos

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

El entrenador de la Albiceleste ya se encuentra en Dallas con el plantel al completo por primera vez en el torneo y dos dudas tácticas por resolver en el ataque. A las 21 (hora argentina) iniciará la conferencia

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

Unos 10000 fanáticos se reunieron a 24 horas del choque de La Scaloneta con Austria por el Mundial 2026

Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

DEPORTES

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

Boca Juniors confirmó la llegada de su primer refuerzo: cuánto pagó por su ficha

El famoso cantante que apareció en el banderazo de 10.000 argentinos en Dallas: “Es mi primer Mundial”

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde y definirá su futuro en el Mundial 2026 ante España

Scaloni y Enzo Fernández hablan en conferencia de prensa antes del partido ante Austria con el pase a 16avos del Mundial en juego

Las fotos y videos del espectacular banderazo de los hinchas de Argentina en Dallas: la letra del nuevo himno

TELESHOW

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Dominique Metzger quedó atrapada en un ascensor en Dallas durante su cobertura del Mundial: “Se va a apagar”

Murió Pablo Más Albert, el Teniente Murphy de 100% Lucha, a los 57 años: la emotiva despedida de Vicente Viloni

Esteban Lamothe recordó cómo inspiró un hit de Ca7riel & Paco Amoroso: “Fumé porro con ellos y de ahí salió”

Roly Serrano contra las críticas por el romance con su novia, 44 años menor que él: “No tienen vida”

Preocupación por Dalila tras la suspensión de su show en Pergamino: “No se encuentra al 100%”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades arrestan a tres salvadoreños por estafar con un auto alquilado, secuestrar y apuñalar a una familia

Autoridades arrestan a tres salvadoreños por estafar con un auto alquilado, secuestrar y apuñalar a una familia

Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos

Autoridades de El Salvador anuncian cierre parcial de la carretera al Puerto de La Libertad por instalación de una pasarela

Panamá es un ejemplo de cómo atraer inversiones con reglas y regulaciones claras, afirma secretario general de la OEA, Albert Ramdin

La OEA expresó su disposición a acompañar un eventual proceso electoral en Venezuela: “Estamos listos”