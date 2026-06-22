Los dos errores defensivos que le impidieron a Uruguay vencer a Cabo Verde en el Mundial 2026

Uruguay revirtió el marcador con dos goles en los minutos finales del primer tiempo, pero no pudo sostener la ventaja en el complemento (Reuters/Sam Navarro)

El empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por el Grupo H del Mundial 2026, no se explica solo por los méritos del equipo africano. Detrás de cada tanto que convirtió el equipo dirigido por Pedro Leitão Brito, hubo un error defensivo de la Celeste que facilitó el camino al gol.

El primero llegó en el minuto 20 de la etapa inicial. Steven Moreira rompió la presión uruguaya con una jugada individual a pura gambeta y Rodrigo Bentancur, quien fue amonestado, le cometió una infracción en los tres cuartos del campo celeste. La pelota parada quedó a cargo de Kevin Pina, el número 6 de Cabo Verde, quien ejecutó un potente remate a ras del piso que ingresó sobre el palo izquierdo de Fernando Muslera.

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La barrera formada por Maximiliano Araújo y Federico Viñas no logró bloquear el disparo: la pelota pasó por el medio. Fue el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales. El tiro de Pina la superó sin ser bloqueado y tomó por sorpresa tanto a la defensa como al arquero uruguayo. No hubo reacción posible de Muslera: el remate rasante ya estaba adentro.

Uruguay logró revertir el marcador antes del descanso. Araújo y Agustín Canobbio anotaron en los minutos finales del primer tiempo para darle la vuelta al partido. La Celeste llegó al entretiempo con un 2-1 a su favor, pero el segundo tiempo trajo consigo un nuevo episodio de desorganización en el fondo.

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En el minuto 60, con Uruguay arriba en el marcador, se produjo el segundo error. Mathías Olivera sacó un lateral adelante de mitad de cancha hacia atrás y jugó de primera para el mediocampo, pero la pelota no llegó ni a Sebastián Cáceres ni a Muslera, quien intentó salir a cortar y quedó a mitad de camino, muy lejos del arco. La última línea defensiva de Uruguay estaba totalmente desorganizada y mal posicionada, con un espacio enorme libre en el área.

Hélio Varela, delantero de Cabo Verde con el número 9, capitalizó el pase y se escapó completamente solo. El último defensor en la marca falló en su intento de interceptar la jugada. Muslera, ya fuera de su posición, fue evadido por el jugador caboverdiano antes de que este definiera con el arco a su disposición. El marcador quedó 2-2.

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Apenas dos minutos después, Cabo Verde volvió a generar peligro por la misma vía: Varela sacó otro disparo desde afuera del área, aunque esta vez se fue por encima del travesaño.

El empate condicionó el desarrollo del partido. Desde el minuto 76 en adelante, ninguno de los dos equipos lograba imponer las condiciones y la defensa de Uruguay no brindaba garantías. La Celeste empujó sobre el final —Federico Valverde ejecutó un tiro libre que se fue por arriba del travesaño en el minuto 89— pero no pudo quebrar al equipo africano.

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El gol anulado a Araújo en el minuto 67, en medio de una carambola dentro del área, fue otro de los momentos que marcaron el trámite del segundo tiempo. Marcelo Bielsa dio indicaciones de forma efusiva desde el banco, y los ingresos de Darwin Núñez y Nicolás De La Cruz no alcanzaron para modificar el resultado.

Con este empate, Uruguay llega a la última fecha del Grupo H con margen para clasificar, aunque sin garantías. El formato del Mundial 2026 —que por primera vez en la historia del torneo agrupa a 48 selecciones en 12 zonas de cuatro equipos— permite el avance de los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros de todas las zonas.

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La Celeste enfrenta a España el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, en un partido que define su suerte directa: una victoria la coloca como mínimo segunda del grupo y asegura el pasaje a la Ronda de 32.

Un empate la deja con tres puntos y dependiente del resultado del otro partido de la fecha, Cabo Verde - Arabia Saudita, además de la tabla general de terceros. Una derrota, en tanto, la condena a confiar en que su diferencia de gol sea suficiente para entrar entre los ocho mejores terceros, un escenario de alta incertidumbre.

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