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Panamá suma 27 nuevos odontólogos, aunque persiste la falta de médicos especialistas

Cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología y nefrología, son algunas de las especialidades a cubrir

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Los nuevos profesionales ya están habilitados para incorporarse al sistema de salud. (Cortesía)
Los nuevos profesionales ya están habilitados para incorporarse al sistema de salud. (Cortesía)

Un total de 27 nuevos odontólogos se incorporarán al sistema de salud panameño, luego de haber culminado su internado y obtenido la idoneidad, aunque persiste la falta de médicos especialistas.

La culminación de esta etapa formativa les permite ejercer la profesión, señaló el ministro de Salud encargado, Manuel Zambrano Chang, quien agregó que tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social continúan trabajando para fortalecer el recurso humano especializado.

El 17 de marzo del año en curso, a través de la Dirección General de Salud Pública, el Ministerio de Salud abrió una convocatoria dirigida a médicos especialistas nacionales y extranjeros interesados en laborar a tiempo completo o parcial en diversas regiones y unidades ejecutoras de la Caja de Seguro Social.

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La medida aún busca cubrir plazas críticas en hospitales y policlínicas de salud pública, tras la baja participación registrada en convocatorias previas realizadas en octubre y diciembre de 2025, y en enero de este año.

Entre las plazas de especialistas a cubrir están cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensivista, nefrología, neumología y neurología.

Un letrero blanco con el texto azul "NO HAY CARDIÓLOGO" está pegado con cinta adhesiva a una puerta de madera. Se observa un pasillo de hospital con personas.
Un letrero pegado a la puerta de un consultorio en un hospital de Panamá indica que no hay cardiólogo disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades informaron en su momento que, de no concurrir especialistas nacionales a la convocatoria, se daría paso a la recepción de solicitudes de médicos especialistas extranjeros, quienes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 69 de 2013 y lo dispuesto en la Ley 89 de 2013, que regulan el ejercicio profesional de especialistas extranjeros en el país.

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Para tratar de hacerle frente a la falta de médicos especialistas la Caja de Seguro Social puso en marcha un plan que combina formación local y captación internacional para cubrir vacantes, especialmente en zonas de difícil acceso.

Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social , dijo que a nivel de formación la institución mantiene abiertas 53 plazas para médicos especialistas que culminan su internado y 10 posiciones para subespecialistas.

De igual manera, se ofrecen 31 plazas para médicos generales interesados en continuar su formación en el extranjero, con licencia y goce de sueldo, como parte del fortalecimiento de la base de especialistas panameños.

En 2020, para hacerle frente a la pandemia del Covid-19, Panamá contrató a un grupo de especialistas extranjeros para reforzar el equipo sanitario que estaba al frente de esta tarea.

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez (Izq), dijo que a nivel de formación la institución mantiene abiertas plazas para médicos especialistas que culminan su internado. (CSS)
El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez (Izq), dijo que a nivel de formación la institución mantiene abiertas plazas para médicos especialistas que culminan su internado. (CSS)

Los especialistas eran de diferentes áreas de cuidados intensivos, medicina interna, neumología, cardiología, y terapia respiratoria, así como especialistas para apoyo a enfermería, básicamente en técnica de reanimación avanzada y diferentes técnicas en el área de cuidados intensivos.

Respecto a los 27 nuevos odontólogos, la jefa nacional de Docencia, Formación y Capacitación del Minsa, Mayra Abood, destacó que estos profesionales ya están habilitados para incorporarse al sistema de salud y ejercer su profesión al servicio de la población.

“Ellos ya pueden incorporarse al sistema de salud. Hoy celebramos la culminación de una etapa fundamental en su formación profesional y su compromiso con la salud de los panameños”, expresó.

Los nuevos profesionales, provenientes de distintas universidades y regiones del país, se integrarán a las estrategias institucionales orientadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades bucodentales en las comunidades, señala una nota de prensa del Ministerio de Salud.

Por su parte, Zambrano Chang destacó la importancia de fortalecer el recurso humano en odontología para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud bucal y reforzar las acciones de promoción y prevención que desarrolla la institución en todo el territorio nacional.

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